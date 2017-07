Cuca aprova estreia de Bruno Henrique no Palmeiras; volante pode jogar na quarta

O volante Bruno Henrique teve motivo de sobra para comemorar a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ter estreado com um resultado positivo, ele recebeu elogios de Cuca após a partida.

“Achei muito boa a estreia do Bruno Henrique. Ele foi muito acima do que a gente esperava, já que ele estava de férias. Ainda tem muito a evoluir, o que é natural, mas me deixou muito contente pelo primeiro jogo”, opinou o jogador.

LEIA TAMBÉM: Presidente do Santos ameaça ir à Fifa para impedir acerto entre Fla e Geuvânio

Bruno Henrique, que estava passando férias nos Estados Unidos quando foi chamado para voltar ao Brasil e assinar contrato com o Palmeiras, também aprovou a sua atuação, apesar do cansaço pela falta de ritmo de jogo. “Senti um pouco a falta de ritmo. Nos minutos finais, a perna pesou um pouco, até pelo primeiro tempo muito intenso que fizemos. Voltamos com o mesmo empenho e a sorte só apareceu porque insistimos, trabalhamos”, disse o reforço palmeirense.