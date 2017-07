Cuca aprova atuação de reservas e projeta ‘novos titulares’ no Palmeiras

O técnico Cuca ficou satisfeito com a atuação do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, neste sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Ao final da partida, o treinador afirmou que alguns atletas ganharam pontos com ele e podem até aparecer como novidades na partida contra o Barcelona, de Guayaquil, no Equador, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, principalmente o atacante colombiano Borja.

“Não só o Borja. O Mayke, eu acho, foi um dos melhores em campo. O Zé (Roberto)… O que ele jogou no meio-campo? O Erik perdeu gol, mas ajuda muito o time. Ganhamos opções e isso é importante. Tanto que ganhamos o jogo com essas opções, pois foi em uma jogada do Róger Guedes e o Raphael Veiga cruzou para o gol”, analisou o treinador palmeirense.

LEIA TAMBÉM: Irreverente, Valdivia é apresentado no Atlético-MG e avisa: 'Sou craque'

Cuca decidiu poupar os principais jogadores justamente por receio de lesão ou desgaste dos atletas, que viajarão nesta segunda-feira para o Equador. O treinador acredita que partidas como a deste sábado são importantes para o elenco mostrar serviço.