Cuca afirma que Barcelona-EQU foi melhor e mereceu derrotar o Palmeiras

O técnico Cuca afirmou que o equatoriano Barcelona mereceu vencer o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O treinador admitiu que a equipe teve atuação abaixo do esperado, mas negou que o rendimento tenha sido afetado pelo problema pessoal sofrido pelo meia Guerra, que voltou ao Brasil para acompanhar o estado de saúde do seu filho. Foto: Cesar Greco - Ag Palmeiras - Divulgação

Assael, de três anos, se afogou ao cair na piscina de casa e está internado. O venezuelano deixou a concentração da equipe horas antes da partida, tendo sua vaga ocupada por Zé Roberto. “Psicologicamente isso não tem influência no resultado. Pode ter tido influência a ausência dele, porque trabalhei na véspera com ele e não com o Zé Roberto”, disse Cuca em entrevista coletiva.

LEIA TAMBÉM: Corinthians abre 2ª fase da Sul-Americana dia 28; Flamengo joga em 5 de julho

O gol foi marcado por Álvez, aos 46 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras já tinha o empate sem gols como praticamente certo. “Acho que não seria justo eu falar aqui que a gente perdeu por causa do emocional, não é desculpa. O Barcelona teve mérito, jogou muito bem. Perdemos porque sentimos o jogo nos últimos 15 minutos, tivemos um cansaço pela sequência, pela viagem, pelo jogo desgastante”, disse o treinador.