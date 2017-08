Cuca admite risco de ser demitido após queda na Libertadores

A queda precoce nas oitavas de final da Copa Libertadores abateu bastante o técnico Cuca, do Palmeiras. Com semblante triste, ele disse na entrevista coletiva depois da eliminação no Allianz Parque para o Barcelona, do Equador, que, por já ter tirado o máximo de rendimento possível da equipe e ainda assim caído em duas competições, entenderia se fosse demitido pela diretoria nos próximos dias.

“Como um treinador vai ser eliminado de uma Copa do Brasil com o elenco que tem, eliminado de um Libertadores com o elenco que tem e não vai ficar ameaçado? Lógico que está. A diretoria tem todo o direito de achar que pode trocar”, disse Cuca. O time devolveu o placar de 1 a 0 obtido no jogo de ida, em Guayaquil, e perdeu por 5 a 4 nos pênaltis, na noite desta quarta-feira.

Cuca admitiu não ter conseguido fazer o time evoluir neste confronto de volta do mata-mata continental. “Eu não estou contente com o resultado. É o meu máximo. Não posso dar mais do que isso”, afirmou o treinador, contratado em maio para reassumir o Palmeiras na vaga de Eduardo Baptista. “Quem tem que avaliar agora é o presidente, os diretores. Se teve evolução, cabe a eles olhar o que pode ser feito. Sou profissional e vou entender a decisão que for tomada”, disse.