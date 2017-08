CT do São Paulo amanhece pichado por torcedores: ‘A paciência acaba’

O Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, amanheceu pichado nesta quarta-feira, dia marcado para a reapresentação do elenco depois da derrota por 4 a 2 para o Palmeiras, sofrida no último domingo, no Allianz Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A mensagem deixada na madrugada foi escrita em tom de ameaça: “Nós apoiamos, mas a paciência acaba”. Viaturas da Polícia Militar foram ao CT tricolor para inibir outros possíveis atos de vandalismo durante a madrugada.

LEIA TAMBÉM: Pedrinho passa por cirurgia e será desfalque no Corinthians por dez dias

O clube informa possuir imagens gravadas por câmeras de segurança, mas trata a pichação como um caso isolado, que não representa a forma como a torcida do São Paulo vem se comportando em relação à luta do time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.