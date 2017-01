Cruzeiro vence time amador por 7 a 0 em primeiro jogo-treino

O Cruzeiro fez nesta quinta-feira o seu primeiro jogo-treino em 2017 e não teve nenhuma dificuldade para vencer o Águia por 7 a 0, na Toca da Raposa II. O rival é um time formado por jogadores desempregados, que atuam juntos em busca de chamar atenção de algum clube que deseje contratá-los.

Diante de um rival tão fraco, o Cruzeiro venceu fácil. O argentino Ábila foi o artilheiro da tarde, com três gols, mesmo tendo atuado apenas na equipe considerada reserva. Entre os titulares, Rafael Sóbis anotou dois.

O jogo-treino teve três tempos de 30 minutos cada e os titulares atuaram em dois deles. A equipe foi escalada por Mano Menezes com: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta e Robinho; Rafael Sóbis. Além do centroavante, também Cabral e Robinho foram às redes.

Na última etapa do jogo-treino, Mano utilizou o time reserva, formado por Lucas França; Mayke, Murilo, Caicedo e Fabrício; Romero, Hudson, Marcos Vinícius, Élber e Alisson; Ramón Ábila. O argentino aproveitou a oportunidade e fez todos os três gols da equipe.

REFORÇO – Também nesta quinta-feira o Cruzeiro acertou a contratação do atacante Halef, que estava no Vitória da Conquista, da Bahia. O jogador, que atuou pelo Águia no jogo-treino, não deve ficar no elenco do técnico Mano Menezes. A ideia da diretoria é emprestá-lo para ganhar experiência. Já havia feito o mesmo com Caíque Valdívia, ex-Náutico, que foi novamente emprestado ao Criciúma.

