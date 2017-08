Cruzeiro treina com reservas, mas Henrique pede foco na partida contra o Sport

O elenco do Cruzeiro se reapresentou nesta sexta-feira e o técnico Mano Menezes deu indícios de que deve poupar os titulares para o duelo deste domingo contra o Sport, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de perder para o Grêmio por 1 a 0, no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, apenas os reservas foram a campo nesta sexta-feira, indicando que os titulares serão poupados para o jogo da volta, na próxima quarta, no mesmo estádio do Mineirão.

LEIA TAMBÉM: Beale alega 'razões pessoais' ao deixar o São Paulo e enaltece Rogério Ceni

Um dos poucos titulares que deve atuar neste domingo será o zagueiro Murilo, uma vez que Digão está suspenso após ser expulso em sua estreia na derrota para o São Paulo e Manoel segue se recuperando de lesão. Léo e Arthur são as duas outras opções para o setor.