Cruzeiro se reapresenta e Mano Menezes elogia reforços

Com 32 atletas, o elenco do Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira ao técnico Mano Menezes após quase um mês de férias. De cara, o treinador começou a trabalhar com quatro novos jogadores: o meia Thiago Neves, o zagueiro equatoriano Caicedo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante Hudson.

Ele gostou das contratações. “O Cruzeiro já tinha um plantel qualificado para conquistar títulos. Pontualmente, buscamos reforços nos lugares em que julgamos ter carência. Com base na análise daquilo que vi, da produção da equipe, penso que se apresentarmos um acréscimo nesses lugares, como no caso de Thiago Neves, que tem características diferentes, a equipe terá qualificação para estar entre os primeiros”, comentou Mano em entrevista coletiva.

LEIA TAMBÉM: Carli mira vaga na Libertadores para fazer história no Botafogo

Ainda que o número de reforços não seja tão grande, Mano acredita que os atletas chegam para deixar o Cruzeiro mais forte. “Conseguimos trazer jogadores importantes para uma ideia de jogo de qualidade, como eu gosto, de um Cruzeiro que possa propor na maioria dos jogos. E, para isso, precisamos ter boa saída de bola desde o primeiro estágio de construção. É preciso ter boa passagem, bom acabamento e vamos ter jogadores para isso”, destacou.

Na comparação com o elenco de 2016, são diversas perdas, sendo a principal delas a saída do zagueiro Bruno Rodrigo, que ficou sem contrato. O lateral-direito Lucas, que estava emprestado pelo Palmeiras, não fica na Toca da Raposa e deve acertar com o Fluminense. O volante Denílson voltou para os Emirados Árabes Unidos ainda antes do fim do Brasileirão.

Federico Gino, Elisson, Fabrício Bruno, Bruno Nazário e Bruno Edgard são outros atletas que não estão nos planos. Da mesma forma, o volante Williams e o lateral-esquerdo Mena voltaram de empréstimos a Corinthians e São Paulo, respectivamente, e não vão ficar. Eles foram liberados para procurar outros clubes e, se não encontrarem interessados, ficarão treinando separadamente.

LEIA TAMBÉM: Inter anuncia renovação do contrato de Alan Ruschel até 2018

Confira o elenco do Cruzeiro para a pré-temporada:

Goleiros: Fábio, Rafael, Lucas França e Lucão;

Laterais: Ezequiel, Diogo Barbosa, Bryan, Mayke, Edimar e Fabiano;

Zagueiros: Léo, Caicedo, Dedé, Manoel e Murilo Cerqueira;

Meio-Campistas: Henrique, Ariel Cabral, De Arrascaeta, Alisson, Robinho, Marcos Vinícius, Hudson, Lucas Romero, Lucas Ventura, Elber, Raniel e Alex;

Atacantes: Rafael Sóbis, Willian, Judivan, Ramón Ábila e Rafinha.