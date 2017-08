Cruzeiro revela que Rafael Marques sofre com hérnia e necessita de cirurgia

O Cruzeiro terá um importante desfalque para as próximas partidas. Trata-se do atacante Rafael Marques, que foi diagnosticado com uma hérnia inguinal à esquerda e precisará passar por uma cirurgia, conforme revelou o clube mineiro nesta sexta-feira.

A dor constante tem acompanhado o atleta ao longo da carreira, segundo acrescentou o Cruzeiro, e se acentuou recentemente ao ponto de atrapalhá-lo nas atividades físicas. A cirurgia será neste sábado, no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, sob o comando do doutor Marcos Martins. O tempo de recuperação, contudo, não foi informado.

“O Rafael Marques tem uma hérnia inguinal à esquerda, uma patologia que ele possui há muito tempo e que está o incomodando muito agora. O procedimento é a indicação do tratamento cirúrgico, com essa programação da operação neste sábado, no Mater Dei. A previsão é a de que ele tenha um retorno progressivo às atividades, dependendo da orientação posterior do cirurgião”, explicou Fernando Lopes, diretor do departamento médico do Cruzeiro.