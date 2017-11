Cruzeiro recebe o Vasco esperando clima de festa para último jogo em casa

Campeão da Copa do Brasil e já garantido na Copa Libertadores, o Cruzeiro espera que a torcida lote o estádio e faça um clima de festa para a sua última partida do ano em casa contra o Vasco, neste domingo, às 17 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa, ao menos, é a expectativa de Mano Menezes. Com o Cruzeiro em quinto com 56 pontos, sem maiores pretensões no Brasileirão, o treinador alega até mesmo que o torcedor precisa superar a crise econômica para festejar a despedida em casa de 2017.

LEIA TAMBÉM: Borja pode ganhar sequência no Palmeiras após lesão de Willian

“Essa é a única oportunidade de nos encontrarmos com a torcida neste ano. Queremos terminar com uma boa atuação, com um bom público”, pediu o treinador. “Entendo o torcedor, sei das dificuldades que o país atravessa economicamente. Mas é término de temporada, ele vai ficar um bom tempo sem nos ver jogar. Será o último jogo, diante do Vasco, com quase todos os jogadores à disposição”.