Cruzeiro recebe o Palmeiras com promessa de vencer e de não sofrer três gols

O Cruzeiro entra em campo neste domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma inusitada promessa a seu torcedor: não sofrer três gols e sair vitorioso.

Foi o que garantiu o técnico Mano Menezes, incomodado com a derrota para o Atlético Mineiro, no último domingo, por 3 a 1, e com o empate com o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, por 3 a 3, depois de abrir 3 a 0 de vantagem.

“Se não acreditar nisso (na promessa) não posso estar aqui, trabalhando no dia a dia. Todos sabemos que essa não é a característica da equipe. Não estávamos tomando três gols de ninguém. Temos que recuperar algumas coisas”, apontou o técnico. “Fomos cobrados por jogar de uma forma. Depois pensamos que poderíamos ter um comportamento diferente, propondo mais, correndo riscos. O risco está mais ligado ao benefício que o prejuízo. Essa é a nossa discussão interna, recuperar a identidade que perdemos”.