Cruzeiro recebe o Fluminense já pensando em planejamento para temporada de 2018

Campeão da Copa do Brasil e garantido na Copa Libertadores, o Cruzeiro recebe o Fluminense neste domingo, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, já pensando em seu planejamento para 2018.

Embora deva escalar força máxima neste domingo, o técnico Mano Menezes antecipa que começará a fazer testes com jogadores menos utilizados, como o lateral-direito Rafael Galhardo, o lateral-esquerdo Bryan, o meia Messidoro e o atacante Jonata.

“Pretendo usar nos próximos jogos o Galhardo. Ainda não nesse (contra o Fluminense), mas no outro (diante do Avaí) certamente vou utilizá-lo”, avisa o treinador. “Com relação aos outros jogadores, talvez use o Jonata mais um pouco. O Sóbis já voltou, tem um pouquinho mais de segurança ali na frente para não arriscarmos tanto. E, enquanto o Arrascaeta estiver fora, talvez use Messidoro ao menos em uma parte do jogo.”