Cruzeiro recebe o Avaí em busca do título simbólico do returno do Brasileirão

Garantido na Copa Libertadores e sem chances de conquistar o título e também livre do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro poderia até colocar o time sub-15 para atuar nas quatro rodadas que restam da competição. Mas a equipe celeste, mesmo sem pretensões, tem tido um excelente retrospecto nas últimas rodadas e é dona da melhor campanha do segundo turno.

Para terminar o ano em alta, o Cruzeiro enfrenta o Avaí nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada do Brasileirão. O adversário vive situação complicada e é o 19.º e penúltimo colocado com 35 pontos, a quatro de sair da zona de rebaixamento.

A equipe mineira está em quinto lugar, com 54 pontos. Se for levado em conta apenas os pontos do segundo turno, somou 27, um a mais do que Botafogo e São Paulo. O Corinthians, que pode ser campeão nesta quarta-feira, é apenas o 10.º colocado do returno com 21 pontos.