Cruzeiro para duas vezes na trave e empata com o Botafogo no Mineirão

O Cruzeiro parou na trave duas vezes e não conseguiu encostar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Na tarde deste domingo, no Mineirão, o time ficou no empate sem gols contra o Botafogo, em jogo válido pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou ao quarto empate consecutivo jogando dentro de casa entre partidas do Brasileirão e Copa do Brasil. O baixo aproveitamento em casa manteve a equipe na zona intermediária da classificação, com 27 pontos. O Botafogo vem pouco abaixo, com 25.

LEIA TAMBÉM: Corinthians enfrenta Patriotas por vaga na Sul-Americana

Mesmo com um time recheado de reservas, o Cruzeiro começou a partida em cima do adversário e carimbou a trave logo aos três minutos. Sassá ganhou da marcação e rolou para Rafinha finalizar cruzado. O meia tentou pegar Gatito no contrapé, mas acertou o poste.