Cruzeiro mira segunda vitória consecutiva para alcançar o G6 do Brasileirão

O Cruzeiro entra em campo neste domingo contra o Botafogo, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, com um foco bem definido: vencer e se garantir no G6.

A equipe do técnico Mano Menezes soma 26 pontos e pode se estabelecer já nesta rodada no grupo dos seis primeiros colocados que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Um triunfo também seria importante para manter o embalo após a boa vitória sobre o Vasco, fora de casa, por 3 a 0.

LEIA TAMBÉM: Após chegada de Deyverson, Palmeiras avalia contratar lateral-esquerdo

“Temos um jogo difícil em casa contra o Botafogo. Precisamos somar esses três pontos para encostarmos mais no grupo que está à nossa frente e conseguirmos uma sequência de vitórias, que é o que estamos precisando”, ressaltou o meia Thiago Neves.