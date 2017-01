Cruzeiro marca chegada de Thiago Neves para segunda-feira

Anunciado como reforço do Cruzeiro no dia 2 de janeiro, Thiago Neves só vai se apresentar ao novo clube duas semanas depois. A diretoria celeste marcou para a próxima segunda-feira, 16, a chegada do seu principal reforço para a temporada 2017. O anúncio foi feito nesta sexta. Ainda não há uma data para a apresentação dele.

Esperando que Thiago Neves seja recepcionado pela torcida, o Cruzeiro divulgou até o horário de saída e chegada do voo que levará o meio-campista do Rio de Janeiro a Belo Horizonte. A previsão é que ele desembarque às 10h45 de segunda-feira no Aeroporto Internacional de Confins. De lá, ele vai para a Toca da Raposa II para realizar os exames médicos.

Thiago Neves estava morando nos Emirados Árabes Unidos, uma vez que defendia o Al-Jazira. Seu último clube no Brasil foi o Fluminense, de onde ele saiu em 2013. Além do meia, o Cruzeiro já contratou o zagueiro equatoriano Kunty Caicedo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante Hudson.