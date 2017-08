Cruzeiro jogará em casa no duelo de volta com Flamengo na final da Copa do Brasil

A CBF sorteou na tarde desta quinta-feira, em sua sede, no Rio, os mandos das finais da Copa do Brasil e determinou que o Flamengo atuará como mandante no confronto de ida da decisão, no dia 7 de setembro, e o Cruzeiro jogará em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte, a partida que definirá o campeão da competição, no dia 27 do mesmo mês.

O Flamengo poderá confirmar o Maracanã como palco desta primeira partida decisiva depois de ter eliminado, no tradicional estádio, o Botafogo nas semifinais com uma vitória por 1 a 0, na noite de quarta-feira – houve empate por 0 a 0 no duelo de ida, no Engenhão. Entretanto, o clube também tem a opção de mandar a partida no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, “caldeirão” onde vem atuando com frequência neste Brasileirão.

Também na última quarta-feira à noite, o Cruzeiro passou pelo Grêmio na disputa por pênaltis depois de vitória por 1 a 0 no tempo normal, no Mineirão, em Belo Horizonte, devolvendo o mesmo placar obtido pela equipe gremista na primeira partida, em Porto Alegre.