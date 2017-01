Cruzeiro faz 3 a 0 no Araxá no segundo jogo-treino do ano

O Cruzeiro realizou na manhã deste domingo o seu segundo jogo-treino na temporada. Jogando no Sesc de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), o time celeste bateu o Araxá, da segunda divisão do Campeonato Mineiro, por 3 a 0. Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Alex fizeram os gols.

A atividade teve três tempos de 30 minutos. Conforme já havia divulgado anteriormente, o técnico Mano Menezes utilizou os titulares apenas por meia hora. No restante do tempo, jogaram os reservas. No primeiro jogo-treino do ano, contra o Águia (um time de jogadores desempregados), havia sido o contrário.

Com a formação que deve jogar contra o Villa Nova, domingo, na estreia do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro marcou somente um gol, com Sóbis. Essa formação tinha: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Rafael Sóbis.

Rafael trombou com um jogador do Araxá, cortou o supercílio, e foi substituído por Lucas França. Na segunda etapa, já com os reservas, Marcos Vinícius também saiu mais cedo, com dores no tornozelo.

O segundo time celeste foi escalado com Lucas França; Mayke, Caicedo, Murilo e Fabrício; Romero, Hudson, Elber, Marcos Vinicius e Alisson; Ábila. Mano ainda fez mais algumas alterações depois, inclusive com a entrada de Alex, autor do terceiro e último gol. Thiago Neves assistiu ao jogo treino-treino sem participar dele.

O Cruzeiro ainda faz mais um jogo-treino, contra o Brasília, na próxima quarta-feira, novamente no Sesc Vila Nova. A comissão técnica mudou de ideia e deu folga para o elenco na segunda. Os jogadores só se reapresentam na terça à tarde.

DIRETORIA – Também neste domingo, o Cruzeiro anunciou a contratação de Klauss Lopes Camara como seu novo diretor de futebol profissional. Desde 2014, ele tinha o mesmo cargo na base. Com a saída de Thiago Scuro, no fim do ano passado, Klauss já vinha desempenhando esse papel.

“Ele já vinha exercendo essa função e agora de fato e de direito. Ontem (sábado) conversamos com ele e o oficializamos como novo diretor de futebol profissional do Cruzeiro. Ficou muito feliz e falou que era o sonho da vida dele”, afirmou o presidente Gilvan de Pinho Tavares.

“É um profissional muito competente, já passou por vários outros clubes, como Figueirense, Atlético-PR e Fluminense, e no Cruzeiro prestou um grande serviço na base. Agora, com a oficialização do Klauss Camara como diretor de futebol profissional, vamos atrás de um diretor para a base”, completou Gilvan.