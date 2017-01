Cruzeiro fará jogo-treino com presença de sócios-torcedores

Depois de golear o Águia por 7 a 0, quinta-feira, no primeiro jogo-treino da pré-temporada, o Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira que fará uma atividade semelhante aberta aos seus sócios-torcedores. O jogo-treino será contra o Brasília, campeão da Copa Verde de 2014, na próxima quarta-feira.

De acordo com o que foi divulgado pelo clube, o duelo, às 17h, será realizado no campo do SESC Venda Nova, em Belo Horizonte. Os sócios-torcedores podem utilizar os pontos obtidos no programa de fidelidade do clube, chamados “Cruzeiros”. Mais detalhes sobre a troca de pontos será divulgada “posteriormente”, segundo o Cruzeiro.

O próximo jogo-treino do Cruzeiro é no domingo, contra o Araxá. O duelo estava marcado para as 17h mas foi antecipado para as 11h. Nesta atividade somente a imprensa terá acesso. O clube estreia no Campeonato Mineiro no domingo da semana que vem e não fará nenhum amistoso de preparação.