Cruzeiro enfrenta o Vitória preocupado em manter o nível de concentração

Depois da emocionante classificação às semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro entra em campo neste domingo para enfrentar o Vitória, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E a preocupação do time mineiro parece ser uma só: não deixar que o nível de concentração exibido no empate com o Palmeiras, quarta-feira, por 1 a 1, com o gol da classificação marcado já no fim do duelo, despenque contra o Vitória. Ainda mais porque o adversário vem motivado pela estreia de seu novo treinador, Vágner Mancini.

“Este é um ponto importante e objetivo. Sempre que se estabelece um alto nível de concentração, o jogo seguinte precisa ter mais cuidado para não deixar cair, ou minimizar a queda se ocorrer”, explica o técnico Mano Menezes. “Não temos chave para ligar e desligar. A preocupação vem para um jogo que o torcedor vê como mais fácil e não vai em grande número para o estádio.”