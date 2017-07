Cruzeiro empata no fim e elimina o Palmeiras

Da lista de competições a disputar no ano, o Palmeiras pouco a pouco vê as chances de título diminuírem. Nesta quarta-feira, no Mineirão, o time jogou mal, mas ainda assim esteve perto de eliminar o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. O empate em 1 a 1 com gol sofrido no fim decretou nova frustração na temporada e volta a colocar o elenco sob pressão.

A segunda eliminação do ano coloca pressão uma semana antes de mais um confronto de mata-mata, desta vez na Copa Libertadores. Se contra a Ponte Preta, na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras foi mal no primeiro jogo, contra o Cruzeiro a atuação fraca veio nos dois encontros. No Allianz Parque o time levou três gols no primeiro tempo, o que não ameniza a reação e o empate conquistado depois. Já no Mineirão, faltou levar mais perigo.

Foto: Gustavo Rabelo / Estadão Conteúdo

O adeus à Copa do Brasil transforma, como diz o canto da torcida, a Libertadores ainda mais em obsessão. A chance de conquista do Brasileiro está distante. Ou seja, ou a equipe continua viva no torneio continental ou lembrará de 2017 como uma temporada sem títulos e de atuações pouco inspiradas, como a do jogo no Mineirão. “Não é fácil vir jogar aqui dentro. Agora o jeito é pensar no próximo jogo”, disse o goleiro Jailson.