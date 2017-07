Cruzeiro empata com Vitória no Mineirão e amplia jejum para 4 jogos no Brasileiro

O Cruzeiro segue patinando no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time chegou ao quarto jogo sem vitória ao ficar no empate sem gols com o Vitória, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 17.ª rodada.

A última vitória cruzeirense aconteceu no dia 12 de julho, sobre o Atlético-PR, por 2 a 0, fora de casa. De lá para cá foram três empates e uma derrota. Com isso, despencou para o nono lugar, com 23 pontos. O Vitória, por sua vez, é apenas o penúltimo, com 13, e segue seriamente ameaçado pelo rebaixamento.

O Cruzeiro entrou em campo com poucas novidades. Manoel voltou para formar dupla de zaga com Léo e Sassá acabou escalado no comando de ataque, deixando Rafael Sóbis atuando pelos lados do campo.