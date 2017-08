Cruzeiro e Grêmio fazem jogo esvaziado na Primeira Liga uma semana após ‘decisão’

Com outros focos, Cruzeiro e Grêmio não têm a Copa da Primeira Liga como prioridade. O time mineiro sonha com o título da Copa do Brasil, que decidirá contra o Flamengo a partir do próximo dia 7, enquanto que os gaúchos têm jogo do Campeonato Brasileiro neste sábado, diante do Sport, e miram a conquista da Copa Libertadores – estão nas quartas de final contra o Botafogo.

Uma semana depois de decidirem uma vaga na final da Copa do Brasil em um grande confronto de semifinal, Cruzeiro e Grêmio voltam a se encontrar nesta quarta-feira, às 21h45. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, as equipes fazem jogo único em novo confronto mata-mata, que definirá um dos semifinalistas da Copa da Primeira Liga, mas desta vez sem o mesmo peso da disputa anterior.

Além de atuar diante da sua torcida, o time celeste vai a campo com uma equipe mais experiente que a do rival. Mano Menezes definiu uma escalação repleta de reservas, mas com um ataque de peso, com nomes como os de Arrascaeta, Robinho e Rafael Sóbis, além do garoto Raniel, que vem ganhando espaço.

Por outro lado, o Grêmio parece dar menos atenção à Copa da Primeira Liga, até por ter jogo pelo Brasileirão já neste final de semana. Por isso, mandou apenas três atletas de seu elenco principal para Belo Horizonte – os zagueiros Rafael Thyere e Bruno Rodrigo e o atacante Beto da Silva – e levará a campo o time de transição, repleto de garotos. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho viajou e será substituído por Felipe Endres.

O Cruzeiro terá o benefício de jogar em casa nesta quarta-feira por ter feito melhor campanha na primeira fase. No Grupo C, ao lado de Atlético Mineiro, Chapecoense e Joinville, terminou na liderança, com sete pontos. Já o Grêmio foi vice-líder do Grupo B, com quatro, atrás do Flamengo, que fez sete. A chave contava ainda com Ceará e América-MG.