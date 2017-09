Cruzeiro e Flamengo divulgam manifesto pela paz antes de final da Copa do Brasil

As diretorias de Cruzeiro e Flamengo divulgaram nesta segunda-feira em seus sites e redes sociais um manifesto pela paz nos estádios antes do primeiro encontro entre ambos na decisão da Copa do Brasil, marcada para a próxima quinta, às 21h45, no Maracanã. O jogo da volta acontecerá no dia 27, no Mineirão.

A iniciativa – que está acompanhada da hashtag “Resenha de Time Grande” nas mídias – pretende criar um clima amistoso entre as torcidas, incentivando os laços de amizade entre os adversários, como aconteceu no jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão, em julho, quando rubro-negros e celestes realizaram uma confraternização juntos antes da entrada dos times em campo.

LEIA TAMBÉM: Cuca se diz preocupado com Palmeiras e cobra vitória no sábado contra Fluminense

O texto publicado menciona a quantidade de títulos de Cruzeiro e Flamengo somados – 70 estaduais, 17 nacionais, 3 Libertadores, um Mundial Interclubes e uma Tríplice Coroa – e os nomes de jogadores que marcaram história no futebol brasileiro vestindo as camisas de ambos os clubes, como por exemplo Zico, Dirceu Lopes, Júnior, Alex, Raul Plassmann, Petkovic e Zinho, entre outros.