Cruzeiro e Botafogo vencem e garantem classificação à segunda fase na Copa SP

Diferente do que aconteceu um pouco mais cedo com o Fluminense, o Cruzeiro não decepcionou e garantiu a sua classificação para a segunda fase da 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, pela terceira e última rodada da primeira fase. Outros 15 times também avançaram.

No estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro (SP), o Cruzeiro matou o jogo logo no primeiro tempo quando marcou três gols – Alesson, Marcelo e Lucas Soares – e depois só administrou o resultado. A vitória por 3 a 1 sobre a Internacional-SP fez o time mineiro chegar aos seis pontos e garantir a classificação para a segunda fase.

Graças à vitória do Velo Clube-SP sobre o River-PI por 2 a 0, na preliminar, o Botafogo-RJ já entrou em campo na Arena Capivari classificado, mas mesmo assim venceu o Capivariano-SP por 2 a 1 e terminou a primeira fase na liderança do Grupo 13, com 100% de aproveitamento. Apesar da derrota, os donos da casa também avançaram por causa do saldo de gols.