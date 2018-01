Cruzeiro e Atlético-PR são os primeiros garantidos nas oitavas da Copa São Paulo

A terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior começou neste sábado com dois confrontos eliminatórios pela manhã. Cruzeiro e Atlético-PR confirmaram o favoritismo e se tornaram os primeiros clubes garantidos nas oitavas de final da competição.

Jogando em Franca, no estádio José Lancha Filho, Cruzeiro e Paraná empataram por 1 a 1 no tempo normal e os mineiros levaram a melhor após cobranças de pênalti. Alesson abriu o placar para o Cruzeiro ainda no início de jogo e o Paraná buscou o empate aos 43 minutos da etapa final, com Lucas.

Nas penalidades, a disputa ficou empatada até a sétima cobrança, quando Keslley, do Paraná, acertou a trave, e Raphinha converteu para manter a equipe cruzeirense viva na Copa São Paulo.