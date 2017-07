Cruzeiro diz que CBF admitiu erro de juiz em SC e prometeu ‘atenção’ para quarta

Um dia depois de o Cruzeiro ser derrotado por 1 a 0 pelo Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro, o vice-presidente de futebol do time mineiro, Bruno Vicintin, fez um pronunciamento e concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa II, onde manifestou indignação com erros de arbitragem cometidos contra a equipe cruzeirense em Santa Catarina. O dirigente ainda destacou que viu o time também ter sido prejudicado no confronto anterior do Brasileirão, contra o Fluminense, que terminou empatado por 1 a 1, em Mesquita (RJ), na última quinta-feira.

Ao abordar a atuação do árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza no jogo contra o Avaí, Vicintin revelou que o Coronel Marinho, chefe da arbitragem da CBF, concordou com o protesto cruzeirense que foi apresentado no Rio na sede da entidade pelo diretor de futebol do clube, Klauss Câmara, e o gerente de futebol do time, Tinga, que também acompanharam nesta segunda-feira o sorteio dos árbitros para os duelos de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Vicintin reclama da não marcação de três pênaltis que teriam sido sofridos por jogadores do Cruzeiro, sendo um deles “absurdo” em lance no qual o goleiro Douglas, do Avaí, atropelou Élber em lance que foi considerado normal pela arbitragem. O dirigente ainda contemporizou ao admitir que o árbitro Leandro Pedro Vuaden acabou assinalando um pênalti para o Fluminense em um lance “rápido, difícil”, no qual apontou que, “se houve calço na falta que originou a penalidade”, o mesmo ocorreu fora da área. Entretanto, o vice do Cruzeiro não poupou críticas à arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza.