O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, recebeu a imprensa nesta sexta-feira para falar das diretrizes do clube para o ano que vem. A principal novidade ficou por conta do acerto com um “grande nome”, que o dirigente preferiu não revelar e que seria a grande contratação do time mineiro para 2017.

“É um grande nome, não vem por troca. É brasileiro, mas não está jogando no Brasil no momento. Está no País para passar férias. Falta acerto com o clube dele e a assinatura do jogador. Nosso funcionário já está no exterior acertando os detalhes, mas verbalmente está acertado”, declarou.

Apesar da pendência do acordo com o clube, Gilvan se mostrou bastante otimista. “Não vamos dizer qual é a posição, nome, mas a qualquer momento ele chega aqui. Não sei se chegará para presentear a torcida no Natal, mas já está verbalmente acertado e estamos aguardando. Se não chegar para o Natal, chega para o aniversário do Cruzeiro (2 de janeiro).”

Gilvan também fez questão de adiantar que este grande nome não é Marcelo Moreno, embora o Cruzeiro siga em tratativas com o atacante. Aos 29 anos, o jogador já passou pelo clube em duas oportunidades e é um nome que agrada a diretoria. O que atrapalha é o salário “astronômico” que recebe no Changchun Yatai, da China, onde atua. Por isso, o presidente classificou a negociação como “difícil”, mas afirmou: “Não está descartada”.

“Nós sempre tivemos interesse no Moreno, ele já me visitou e conversamos por horas. Ainda tem vínculo na China e tem um salário elevado. O salário chegou a reduzir um pouco, mas tem questões de luvas. Não estamos em condições de pagar mais que o momento permite. Os valores que o empresário dele andou falando precisam ser abaixados.”

Se a expectativa é por novas contratações, o Cruzeiro também trabalha para definir a saída de alguns nomes. Com o elenco inchado e tendo contrato com diversos jogadores que retornam de empréstimo, a ordem é filtrar quem interessa e encontrar novos destinos para aqueles que não estão nos planos no momento.

Os volantes Bruno Ramires e Souza, por exemplo, tiveram os destinos confirmados nesta sexta. Bruno acertou com o Vitória de Guimarães, de Portugal, por empréstimo, enquanto Souza foi vendido para o Cerezo Osaka, onde já atuava emprestado. O destaque, no entanto, ficou por conta do novo empréstimo de Gabriel Xavier. Depois de atuar pelo Sport em 2016 e ser especulado na Chapecoense para 2017, o jogador será cedido ao Vitória.

Na negociação, o Cruzeiro receberá uma jovem promessa do clube baiano, o meia Nickson, de 19 anos, que deverá integrar a equipe sub-20. “Estamos usando o Gabriel Xavier para trazer um jogador para a base, que é o Nickson. Acho que fazendo essas contratações para a base podemos deixar o elenco mais qualificado. Vou deixar isso para o futuro presidente, se deus quiser”, disse Gilvan.