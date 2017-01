Cruzeiro compra revelação do Santa Cruz e oferece empréstimo de três

Considerado um dos principais jogadores revelados pelo Santa Cruz nos últimos anos, o meia Raniel foi vendido em definitivo para o Cruzeiro, onde ele atuou emprestado na temporada passada. A transação pelo jogador de 20 anos foi confirmada pelo clube de Pernambuco, que não revelou valores.

Explicou apenas que irá ficar com 30% dos valores econômicos de Raniel, lucrando também com qualquer futura venda do jogador, revelado em 2014. O meia chegou a fazer mais de 40 partidas pelo Santa Cruz antes de ser cedido ao Cruzeiro, onde atuou no sub-20 na temporada passada. Agora, será incorporado ao elenco principal, até porque estourou a idade para ficar na base.

Ainda de acordo com o Santa Cruz, o Cruzeiro disponibilizou uma lista de atletas para que o clube de Pernambuco escolha três deles para tê-los até o fim do ano, com os salários pagos pelos mineiros.

O Cruzeiro tem uma série de jogadores encostados, entre eles o lateral-esquerdo Mena, os volantes Willians, Federico Gino e Bruno Ramires o zagueiro Rafael Donato e os meias Matias Pisano e Bruno Nazário. Além disso, contratou recentemente o atacante Halef Pitbull junto ao Vitória da Conquista, da Bahia, ainda que não planeje mantê-lo no elenco.