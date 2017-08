Cruzeiro busca superar cansaço e desfalques para conseguir reação contra o Vasco

O Cruzeiro precisa superar uma série de dificuldades, como o desgaste físico e os inúmeros desfalques, especialmente no meio de campo, para reagir no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira contra o Vasco, às 20 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 18.ª rodada.

Embora tenha se classificado à semifinal da Copa do Brasil após empatar com o Palmeiras, por 1 a 1, o Cruzeiro vem de quatro partidas sem vitória no Brasileirão, resultados que o deixaram com 23 pontos, brigando apenas pelas posições intermediárias da tabela de classificação.

LEIA TAMBÉM: Liga mais equilibrada do mundo, Brasileirão tem inúmeros favoritos

Mas, para reagir, a equipe precisa superar uma série de desfalques. O mais recente deles é o argentino Ariel Cabral, que ficará afastado por até três semanas devido a um entorse no tornozelo esquerdo. Possível substituto do volante, Hudson segue sem condições de jogo. Dedé, Manoel e Robinho também devem seguir fora, assim como o meia uruguaio Arrascaeta, que sofreu uma nova lesão.