Criticado em eliminação, Egídio tem futuro incerto no Palmeiras

O lateral-esquerdo Egídio se transformou no vilão da eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores. O jogador que desperdiçou a cobrança decisiva contra o Barcelona, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, vivia momento de instabilidade no clube mesmo antes da partida, já que tem contrato só até o fim do ano e ainda não começou a conversar com a diretoria sobre uma possível renovação.

“Do Egídio, já estou cansado de falar. Ele é o melhor lateral que temos. É que o pessoal pega no pé. Às vezes ele dá um motivo ou outro. Mas ele é um menino bom, com personalidade, que erra, mas tenta sempre. Ele fez um bom jogo, infelizmente perdeu o pênalti. Acontece”, disse o técnico Cuca, após a vitória sobre o Barcelona por 1 a 0, em São Paulo.

Na derrota por 5 a 4 nos pênaltis, depois do 1 a 0 no tempo normal, Egídio foi a primeira opção para a série decisiva de cobranças, depois de os times empatarem em 4 a 4 na primeira série. Assim como Bruno Henrique, o lateral chutou no canto esquerdo do goleiro Máximo Banguera. O equatoriano pulou e espalmou para garantir a presença do Barcelona de Guayaquil nas quartas de final da Libertadores pela oitava vez na história.