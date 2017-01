Cristóvão elogia a boa forma física dos atletas do Vasco: ‘Surpresa positiva’

As férias e festas de final de ano são um verdadeiro pesadelo para os preparadores físicos dos clubes, pois muitos atletas exageram e acabam voltando fora do peso para a nova temporada. No Vasco, porém, o treinador Cristóvão Borges se mostrou surpreso e elogiou a forma dos atletas na preparação para 2017.

“Tivemos uma surpresa positiva e agradável porque normalmente os jogadores voltam com uma defasagem muito grande, principalmente atlética e física, e poucos atletas do grupo se apresentaram assim”, contou Cristóvão, que revelou os cuidados nos treinos por causa do risco do aparecimento de lesões neste início de pré-temporada.

“Tivemos de mudar exercícios e treinamentos porque eles estão num nível bastante acelerado e, como eles se entregam bem, temos de tomar cuidado. Ficamos entusiasmados. A resposta é muito boa, mas sabemos que estamos apenas no terceiro dia. Neste ritmo vamos conseguir montar uma equipe para jogar da forma que todos vão gostar”, acrescentou.

Como a Série B do Campeonato Brasileiro de 2016 terminou antes da Série A, o Vasco se reapresentou antes da maior parte dos clubes e saiu na frente na pré-temporada que terá o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro.

“O ambiente está muito agradável. A recepção aos mais novos, como eu, Cassiano, Anderson e os jogadores que estão chegando, está sendo muito boa e a adaptação é rápida. Claro que para mim é mais fácil porque eu já conhecia muita gente. Essa aproximação é importante porque facilita o trabalho. Desta forma podemos produzir melhor porque todos estão contentes, dedicados, concentrados e motivados”, finalizou o técnico.

