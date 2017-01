Cristóvão Borges elogia atuação do Vasco na estreia na Florida Cup

Não foi uma grande atuação, mas o Vasco estreou com vitória em 2017. Na abertura da Florida Cup, domingo à tarde, a equipe carioca ganhou de 2 a 1 do Barcelona de Guayaquil, atual campeão equatoriano. A atuação agradou o técnico Cristóvão Borges, que fez sua reestreia pelo clube cruzmaltino.

“A atuação foi boa, de todo mundo. Foi um jogo muito brigado, tivemos dificuldades, mas o time participou bem, competiu bem, que era o que queríamos”, apontou, minimizando a falta de entrosamento dos dois reforços do clube, que atuaram como titulares. “O Muriqui e o Escudero se apresentaram quando finalizamos as contratações e já estávamos há quase uma semana treinando. Então, eles ainda estão atrasados em relação ao restante do grupo. Seria natural que teriam dificuldades”

Cristóvão elogiou principalmente a atuação do meia Evander, jovem que atuou deslocado como primeiro volante. “Ele me chamou atenção, por isso está jogando. Nós temos no elenco só um jogador chamado de primeiro volante. A equipe soube se organizar e foi competitiva, mesmo sem esse jogador de primeiro volante. Para início, estou muito satisfeito”, aponta.

A tendência é Cristóvão repetir a formação para enfrentar o Corinthians, quarta-feira, pela semifinal do torneio. “É um clássico do futebol brasileiro. Estamos todos na mesma posição, em um início de temporada, nos preparando neste torneio. Para nós é muito importante para termos um parâmetro de qual nível estamos. Todos ficamos muito motivados de enfrentar um adversário como o Corinthians.”