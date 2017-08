Cristiano Ronaldo pode pegar até 12 jogos de gancho e Real apelará contra cartão

Autor do segundo gol do Real Madrid vitória por 3 a 1 sobre o Barcelona no clássico do último domingo, no Camp Nou, pelo jogo de ida da final da Supercopa da Espanha, Cristiano Ronaldo não teve apenas motivos para comemorar, pois acabou sendo expulso do confronto no segundo tempo e depois perdeu a cabeça ao empurrar o árbitro De Burgos Bengoetxea.

O astro português tomou a atitude polêmica após o juiz puni-lo com o segundo cartão amarelo, e o consequente vermelho, ao entender que o atacante tentou simular um pênalti quando recebeu a marcação de Umtiti, do Barça. Antes disso, o jogador havia recebido o primeiro amarelo por ter tirado a sua camisa na comemoração do seu gol e exibido o uniforme aos torcedores do Barça.

Descontrolado após receber o vermelho minutos mais tarde, Cristiano Ronaldo resolveu partir para cima do árbitro e o seu ato de indisciplina foi relatado por Burgos Bengoetxea na súmula do confronto, na qual escreveu que o português o “empurrou levemente em sinal de desconformidade” com o cartão vermelho.