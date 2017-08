Cristiano Ronaldo, Messi e Buffon disputam prêmio de melhor da temporada da Uefa

Cristiano Ronaldo brilhou na última temporada na vitoriosa campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões, sendo o artilheiro da competição com 12 gols marcados, um a mais do que Messi, que caiu nas quartas de final com o Barcelona, para a Juventus. O time de Turim, aliás, avançou até a decisão, quando perdeu por 4 a 1 para o Real. Até então, o seu sistema defensivo, liderado por Buffon, só havia sido vazado três vezes na competição.

A partir da temporada 2011/2012, quando a premiação foi remodelada, Cristiano Ronaldo levou o prêmio de melhor jogador do futebol europeu duas vezes, nas temporadas 2013/2014 e 2015/2016, mesmo número de conquistas de Messi nesse período. Assim, o português pode desempatar a disputa com o argentino.

A Uefa anunciou nesta terça-feira que o goleiro italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, e os atacantes Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, são os três finalistas do Prêmio Melhor Jogador da Europa da última temporada, distribuído pela entidade continental.

A relação dos finalistas se deu através da votação de um júri formado pelos 80 técnicos das equipes que participaram da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa na última temporada, além de 55 jornalistas, sendo um de cada país-membro da Uefa.

Além de apontar os finalistas, a Uefa também revelou os outros jogadores que ficaram entre os dez primeiros colocados, sendo que nenhum deles é brasileiro. Luka Modric foi o quarto colocado, seguido por Toni Kross, seu companheiro de equipe no Real Madrid. E a relação é completada por Paulo Dybala, da Juventus, Sergio Ramos, também do Real, Kylian Mbappé, do Monaco, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United.

A entrega do prêmio ao vencedor ocorrerá na próxima semana, em 24 de agosto, quando serão sorteados os grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, em evento marcado para Mônaco. A premiação da Uefa também vai agraciar os melhores goleiro, defensor, meio-campista e atacante da última Liga dos Campeões.

No dia seguinte, quando serão sorteados os grupos da Liga Europa, a Uefa premiará o melhor jogador da última edição do torneio. Os três finalistas são do Manchester United, que faturou o título da competição: Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan e Paul Pogba.