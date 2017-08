CR7 leva 5 jogos de suspensão após agressão a juiz

Custou caro a Cristiano Ronaldo o seu ato de indisciplina cometido no jogo de ida da final da Supercopa da Espanha, no último domingo, contra o Barcelona, no Camp Nou, onde foi expulso no segundo tempo do clássico e depois perdeu a cabeça ao empurrar o árbitro De Burgos Bengoetxea antes de deixar o gramado. O juiz único de competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aplicou nesta segunda-feira uma suspensão de cinco partidas ao atacante português, que antes de partir para cima do árbitro havia recebido dois cartões amarelos e o consequente vermelho na partida que terminou com vitória do time madrilenho por 3 a 1.

Por causa da agressão, Cristiano Ronaldo foi enquadrado no artigo 96 do regulamento de competições da RFEF, que prevê a suspensão de quatro a 12 jogos de suspensão. E ele acabou levando quatro partidas de gancho pelo empurrão ao juiz, além da suspensão automática por ter sido expulso na partida contra o Barça.

Para completar, o astro ainda recebeu duas multas que somam 3.805 euros (cerca de R$ 14,2 mil), sendo 800 euros por tirar a camisa e exibi-la para a torcida do Barça após marcar o segundo gol do Real e também por ter supostamente tentado ludibriar a arbitragem ao simular um pênalti quando recebeu a marcação de Umtiti, do Barça. Já os outros 3.005 euros foram uma punição acessória ao gancho de quatro partidas por agressão, com a qual infringiu o artigo 96 do regulamento.