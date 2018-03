Cristiano Ronaldo faz 4 e Real goleia o Girona por 6 a 3 no Campeonato Espanhol

O Real Madrid contou com mais uma atuação inspiradíssima de seu maior astro para golear o Girona neste domingo, no Santiago Bernabéu, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Cristiano Ronaldo marcou simplesmente quatro dos seis gols da equipe na vitória por 6 a 3 sobre o Girona. Lucas Vásquez e Bale fizeram os outros dois.

Se para a equipe o resultado não muda muita coisa na tabela, já que o Barcelona também venceu seu jogo na rodada e manteve 15 pontos de distância para os madrilenhos, individualmente o atacante português ganhou motivação extra para as nove rodadas derradeiras da competição. Ele ultrapassou o uruguaio Luis Suárez na lista de artilheiros (22 a 21) e ficou a apenas três de Lionel Messi (25).

Na terceira colocação, o Real tem agora 60 pontos, quatro abaixo do vice-líder Atlético de Madrid, que tropeçou na rodada – perdeu para o Villarreal (2 a 1) -, e um à frente do Valencia. Já o Girona, que faz campanha sensacional em sua estreia na elite espanhola, perdeu a chance de colar nos times que brigam por vagas na próxima edição da Liga Europa. A equipe catalã está em sétimo lugar, com 43 pontos, a dois do Sevilla, hoje o classificado à fase prévia da competição continental.

O JOGO – O técnico Zinedine Zidane resolveu poupar o croata Modric e apostou em Vásquez, Kovacic e Asensio na escalação titular. Calejado pela derrota por 2 a 1 do confronto no primeiro turno, o francês queria evitar surpresas em casa. Mas elas acabaram acontecendo, de certa forma.

Após Cristiano marcar seu primeiro gol, aos 11, a impressão de vitória tranquila logo desapareceu quando o time sensação da liga resolveu jogar de igual para igual e empatou aos 29, em gol do uruguaio Stuani. O 1 a 1 se arrastou por toda a etapa inicial, sem que o Real assumisse, de fato, o controle do confronto.

No entanto, o problema (para os rivais) de se jogar contra o craque português é que ele dificilmente desperdiça chances de aumentar sua coleção de gols. Logo aos dois do segundo tempo, tratou de marcar outra vez, completando enfiada precisa de Benzema por entre os zagueiros e batendo por cima do goleiro. O terceiro gol, de Vásquez, aos 14, desanimou o Girona, que sofreria outra vez nos pés de Cristiano Ronaldo cinco minutos mais tarde: 4 a 1.

Stuani ainda descontou aos 22, marcando seu segundo na partida, pouco antes de Zidane mandar Modric e Bale a campo, nos lugares de Kovacic e Asensio, respectivamente. E foi justamente da dupla a construção do quinto gol: assistência do croata, gol do galês, aos 41. No confronto frenético do Bernabéu, ainda deu tempo de Juanpe marcar o terceiro do Girona – que poderá se lembrar de ter sido a equipe capaz de vazar o Real cinco vezes na mesma edição da liga.

Mas, quando Cristiano Ronaldo está com fome, a luta é desleal. Aproveitando passe de Kroos dentro da área, o camisa 7 chutou forte, saltou para a sua comemoração característica e fez a torcida se encher de esperança para o confronto diante da Juventus, mês que vem, pela Liga dos Campeões. No momento mais importante da temporada, o astro da casa aparece em sua melhor forma.

Antes de pensar na Europa, porém, o Real terá mais um compromisso pelo Campeonato Espanhol: no dia 31, um sábado, visita o Las Palmas. O duelo com a Juventus está marcado para três dias depois, na Itália.