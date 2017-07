Cristiano Ronaldo depõe e nega ter sonegado impostos

O craque português Cristiano Ronaldo compareceu nesta segunda-feira a um tribunal espanhol para prestar depoimento sobre uma inquérito que investiga se o astro português cometeu fraude fiscal no valor de quase 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 55 milhões).

O jogador do Real Madrid passou mais de 90 minutos respondendo aos questionamentos da juíza Monica Gomez. A sessão no Tribunal de Pozuelo de Alarcon, na periferia de Madri, foi fechada ao público porque faz parte de uma investigação em curso.

LEIA TAMBÉM: Sport anuncia Vanderlei Luxemburgo como novo técnico para o lugar de Ney Franco

Ronaldo, de 32 anos, usou uma entrada alternativa para evitar um grande grupo de jornalistas que estavam perto da porta principal do tribunal. Funcionários do tribunal disseram que o jogador ou seu advogado falariam com a imprensa depois de depor, mas nenhum deles apareceu na frente do tribunal. Em vez disso, o porta-voz Inaki Torres surgiu no prédio para anunciar que o português “estava a caminho de casa”.