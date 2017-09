Cristian participa de treino antes de ser anunciado pelo Grêmio

Ainda não anunciado oficialmente pela diretoria do Grêmio, o volante Cristian participou normalmente do treino desta segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. Ele esteve em campo durante coletivo dos reservas contra a equipe sub-17, na reapresentação do time após a goleada sobre o Sport, por 5 a 0, no sábado.

Cristian, que foi emprestado pelo Corinthians ao Grêmio até o fim do ano, chegou ao clube gaúcho no fim de semana. Ele fez exames médicos e foi aprovado. No entanto, ainda não foi anunciado oficialmente ou apresentado à torcida e à imprensa.

Independente da formalidade, o volante treinou ao lado dos jogadores que não foram titulares no jogo de sábado. No coletivo, o time principal do Grêmio foi escalado com Paulo Victor; Leonardo Gomes, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo, Conrado, Machado, Jailson, Kaio, Patrick, Arroyo e Beto da Silva.