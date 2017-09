Criciúma bate o Luverdense e se aproxima do G4 na Série B

Depois de dois empates seguidos, o Criciúma reencontrou o caminho da vitória ao derrotar o Luverdense por 2 a 1 neste sábado, no estádio Heriberto Hulse, pela 23.ª rodada da Série B. O resultado levou o time catarinense para a sétima colocação, com 34 pontos, a três de distância do G4. O Luverdense está em 15º, com 27.

O jogo começou com o Criciúma bastante desorganizado em campo e o Luverdense soube se aproveitar disso. Bem postado na defesa, o time mato-grossense não deu muitos espaço e ainda conseguiu investir no ataque com alguns chutes de fora da área de Sérgio Mota.

Depois do dez minutos iniciais, a equipe catarinense se estabilizou e passou a pressionar, com uma sequência de finalizações perigosas. Diante do crescimento do adversário, o Luverdense passou a segurar mais a bola quando a tinha nos pés e esfriou o jogo, até o momento que voltou a frequentar o campo de ataque, terminando o primeiro tempo em alta.