CRB se reabilita em casa e derruba série invicta de 12 jogos do líder América-MG

O América-MG voltou a perder após 12 partidas de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o líder da competição foi derrotado pelo CRB por 2 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 19.ª rodada – a última do primeiro turno.

A última derrota do time mineiro foi ainda no início de junho, pela sexta rodada, quando perdeu para o Vila Nova por 2 a 0. De lá para cá, foram oito vitórias e quatro empates. Mesmo com a derrota, o América-MG segue líder com 36 pontos, seis a mais do que o segundo colocado Internacional, que enfrenta o Guarani, em Campinas (SP), neste sábado.

O CRB, agora com 28 pontos, chega à sexta posição e cola no G4 – a zona de acesso. Com a mesma pontuação, o quarto colocado Ceará fica na frente pelo saldo de gols (6 contra -3), mas ainda tem um jogo a menos que também será disputado neste sábado. O time alagoano vinha de duas derrotas fora de casa – para Goiás e Paraná.