Costa Rica busca empate com o México e fica muito perto da Copa de 2018

Os três primeiros colocados do qualificatório da Concacaf garantem vaga direta do Mundial, enquanto a seleção que terminar em quarto lugar terá de jogar uma repescagem na luta por um posto na grande competição de 2018.

O resultado obtido no Estádio Nacional da Costa Rica, em San Jose, fez os costarriquenhos chegarem aos 15 pontos na vice-liderança do qualificatório da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, seguindo assim três atrás justamente dos mexicanos, que asseguraram classificação à Copa da Rússia na rodada passada das Eliminatórias.

Uma das sensações da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde surpreendeu ao avançar às quartas de final e ao ser eliminada apenas nos pênaltis pela Holanda, a Costa Rica ficou muito próxima de assegurar classificação ao Mundial de 2018 ao buscar um empate por 1 a 1 com o México, em jogo encerrado no início da madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), em casa, pelas Eliminatórias da Concacaf.

Na partida diante dos mexicanos, a Costa Rica viu os visitantes saírem na frente no placar graças a uma falha conjunta do seu setor defensivo aos 42 minutos do primeiro tempo. Após um vacilo pelo lado esquerdo da defesa que originou um cruzamento mexicano para a área, Keylor Navas, goleiro do Real Madrid, foi tentar dar uma tapa na bola para afastar o perigo, mas a bola rebateu no companheiro Cristian Gamboa e voltou para as redes. Navas ainda se esticou todo e chegou a tocar na bola novamente, mas a mesma entrou em sua meta na sequência.

A Costa Rica, porém, foi buscar o empate aos 37 minutos da etapa final, quando Marcos Ureña aproveitou uma bola sobrada na entrada da área e acertou um belo voleio após girar o corpo e bater pelo alto para acertar o canto direito de Guillermo Ochoa, marcando um golaço.

LEIA TAMBÉM: Lugano aceita proposta e renova com o São Paulo até o fim do ano

Na próxima rodada das Eliminatórias da Concacaf, que será a penúltima, a Costa Rica voltará a atuar em casa, no dia 6 de outubro, contra Honduras, precisando somar apenas um ponto para assegurar classificação à Copa de 2018 com uma rodada de antecipação sem depender de outros resultados.

A terceira posição deste qualificatório foi assumida nesta rodada pelo Panamá, que aproveitou o fator campo para vencer Trinidad e Tobago por 3 a 0 e chegar aos dez pontos. Os panamenhos ultrapassaram os Estados Unidos, que caíram para a quarta colocação ao empatarem por 1 a 1 com Honduras, fora de casa, e ficarem com nove pontos, agora na zona de repescagem para a Copa de 2018. Os hondurenhos, com os mesmos nove pontos, ocupam o quinto lugar nos critérios de desempate.

Também no próximo dia 6 de outubro, os norte-americanos atuarão em casa diante dos panamenhos em confronto decisivo para as duas seleções na luta por vaga na Copa, enquanto o já classificado México voltará a cumprir tabela diante de Trinidad e Tobago, desta vez jogando como mandante.