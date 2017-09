Costa do Marfim vence Gabão e reassume ponta em grupo das Eliminatórias da Copa

Presença constante nas últimas edições da Copa do Mundo, a seleção de Costa do Marfim segue mais viva do que nunca na luta para se classificar ao Mundial de 2018, que será na Rússia. Neste sábado, mesmo pressionada pela goleada de Marrocos no dia anterior, enfrentou o Gabão fora de casa e não teve trabalho para vencer por 3 a 0 e reassumir a liderança do Grupo C das Eliminatórias Africanas.

No continente, apenas os primeiros colocados das cinco chaves se classificarão ao torneio na Rússia. Após três das seis rodadas previstas nesta terceira e decisiva fase, a Costa do Marfim chegou aos sete pontos, contra cinco de Marrocos. Os gols no Gabão foram marcados por Seydou Doumbia, duas vezes, e Max-Alain Gradel.

Nesta terça-feira acontecerá a quarta rodada e os confrontos serão invertidos. Costa do Marfim receberá a seleção do Gabão, que ainda tem chances matemáticas com dois pontos, e o Marrocos viajará para enfrentar Mali, lanterna com apenas um.