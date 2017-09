Costa do Marfim perde em casa, mas segue líder de grupo nas Eliminatórias

A Costa do Marfim manteve a liderança do Grupo C das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2018, nesta terça-feira, apesar da derrota para o Gabão, por 2 a 1, em casa. Pela mesma chave, o Marrocos empatou sem gols com o Mali, longe de sua torcida.

Jogando diante da torcida, na cidade de Bouaké, a Costa do Marfim levou 2 a 0, com gols de Axel Meye e Mario Lemina. Mas, contando com um jogador a mais desde o início do segundo tempo, descontou na etapa final com gol de Gnaly Maxwell Cornet.

Com o tropeço, a seleção de Salomon Kalou e Gervinho estacionou nos sete pontos, mas segue na primeira colocação do Grupo C. Nas Eliminatórias Africanas, somente o primeiro colocado de cada chave fatura a vaga no Mundial da Rússia,