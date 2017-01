Correção: Corinthians sonda zagueiro do Bordeaux e estuda trazê-lo por empréstimo

A nota enviada anteriormente continha erros no título e no primeiro parágrafo na grafia do nome Bordeaux. Segue a versão corrigida:

O zagueiro Pablo, do Bordeaux, foi sondado pelo Corinthians. O jogador de 25 anos, que se destacou pela Ponte Preta, tem atuado pouco pelo time francês, o que poderia facilitar sua contratação. A diretoria do Corinthians analisa a chance de tentar um empréstimo para fechar com o jogador.

Contratar um zagueiro é uma das prioridades do clube para esta temporada, depois de o setor ter sido um dos principais pontos fracos da equipe em 2016. Antes de Pablo, a diretoria corintiana fez uma consulta sobre o zagueiro Diego Polenta, de 24 anos, que atua no Nacional, do Paraguai.

Outro nome cotado foi o do zagueiro Ernando, do Internacional. O jogador, no entanto, pretende continuar no clube gaúcho, apesar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria também busca um primeiro volante, outra posição considerada carente pela comissão técnica alvinegra.

Até agora, o clube contratou apenas jogadores para o setor ofensivo: casos de Jô, de volta ao clube que o formou depois de ter sido contratado no final do ano, e de Kazim, que já fez exames médicos e deve assinar contrato nesta semana.

