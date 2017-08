Coritiba vence Chapecoense e quebra jejum em casa no Brasileirão

O Coritiba fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro selando a paz com sua torcida ao vencer a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo, no Couto Pereira. Rompeu a série negativa em casa, onde não vencia há seis rodadas, com três empates e três derrotas, além de emendar a segunda vitória seguida, porque no meio de semana tinha superado o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi.

Estas duas vitórias empurram o time paranaense para uma posição intermediária da tabela, com 25 pontos. A Chapecoense, que tinha empatado sem gols com o Bahia em casa, na rodada anterior, continua com 22 pontos, mais perto da zona do rebaixamento, em situação preocupante.

Disposto a voltar a ganhar dentro de casa, o Coritiba começou tentando tomar as iniciativas ofensivas. Mas seu meio-campo estava muito disperso, errando passes e não chegando com perigo na frente. Mas sempre com mais disposição, diante de um adversário muito atrás e sem alternativa até mesmo para o contra-ataque.