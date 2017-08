Coritiba recebe a Chapecoense confiante no trabalho do técnico Marcelo Oliveira

Depois da vitória sobre o São Paulo fora de casa por 2 a 1, o Coritiba tenta emendar uma sequência de bons resultados neste domingo contra a Chapecoense, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro – a última do primeiro turno.

E para vencer a sua segunda partida consecutiva na competição, o Coritiba terá o importante retorno do zagueiro Luizão, do lateral-esquerdo William Matheus e do atacante Henrique Almeida, após cumprirem suspensão. O elenco também aposta muito no trabalho do técnico Marcelo Oliveira, que assumiu depois da demissão de Pachequinho.

O treinador perdeu o primeiro jogo em seu retorno ao Coritiba – para o Atlético Mineiro, em casa. Mas a importante vitória sobre o São Paulo, segundo Matheus Galdezani, demonstra que Marcelo Oliveira está no caminho certo para retomar o bom momento da equipe, que soma 22 pontos e ainda está lutando para escapar do rebaixamento.