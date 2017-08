Coritiba desafia o São Paulo focado em reagir para alcançar o G6 do Brasileirão

O Coritiba vem de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o clima é de confiança para enfrentar o São Paulo nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 18.ª rodada da competição.

Mesmo com a equipe paranaense ocupando a zona de rebaixamento com apenas 19 pontos, os mesmos do São Paulo, o atacante Alecsandro garante que o elenco do Coritiba é forte e tem condições de brigar pelo G6 do campeonato.

LEIA TAMBÉM: Javi Martínez quebra clavícula durante trilha e perde fim da temporada do Bayern

“É uma situação delicada, mas que não foge do nosso controle. Temos mais de 20 rodadas. O objetivo principal ainda tem de ser colocado no nosso foco, que é buscar o G6. Foi o pensamento que nós, jogadores, tivemos no começo do campeonato. Uma vitória nos coloca em 11.° ou 10.° e duas vitórias já te colocam em oitavo ou sétimo. Está dentro do nosso controle, mas lógico que agora liga aquela luz amarela”, analisou o atacante.