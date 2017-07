Coritiba busca recuperação contra o Sport

O Coritiba, que não vence há seis rodadas no Campeonato Brasileiro – o último triunfo foi diante do Palmeiras, por 1 a 0, no dia 7 de junho -, tentará se recuperar na competição em casa, no estádio Couto Pereira, nesta segunda-feira, às 20 horas, diante do Sport, no fechamento da 12ª rodada da competição.

O time paranaense já ocupou a terceira colocação no Brasileirão e foi apontado como uma das surpresas positivas do torneio. Mas passou a acumular resultados negativos e agora aparece no meio da tabela, com 16 pontos, deixando os torcedores preocupados com a queda no desempenho da equipe e gerando muitas críticas.

LEIA TAMBÉM: Grêmio treina no Paraguai e encerra preparação para enfrentar o Guaraní

Depois de vencer o clube alviverde paulista, o Coritiba empatou com Botafogo (no Rio de Janeiro), Bahia (em casa), Corinthians (casa), perdeu para o Grêmio (em Porto Alegre), Cruzeiro (Belo Horizonte) e, na rodada anterior, voltou a decepcionar os torcedores ao ceder o empate ao Vasco, dentro de casa.