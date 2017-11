Coritiba aposta em ‘grande mobilização’ para sequência em casa no Brasileirão

Com duas partidas em casa pela frente, o Coritiba vai apostar na grande mobilização de sua torcida para manter o bom momento e se distanciar de vez da zona de rebaixamento. E a primeira delas é neste domingo contra a Ponte Preta, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe paranaense vive excelente momento na competição: venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas. Assim, se mantiver o bom ritmo contra Ponte Preta e Flamengo, na próxima quinta-feira, ambos em casa, se distanciará da zona de rebaixamento e praticamente garantirá a permanência na Série A.

“O próximo jogo é sempre o mais importante. O que passou, nós tiramos ensinamentos. O jogo com a Ponte será muito decisivo, a participação do torcedor será fundamental nesse momento”, avisa o técnico Marcelo Oliveira. “Esse time tem demonstrado um poder de entrega muito grande. Vamos fazer uma mobilização muito grande para jogar em casa, nos dois jogos, principalmente esse primeiro contra a Ponte.”